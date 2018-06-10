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Rassegna stampa

Napoli, Il Mattino: "Jorginho-City, braccio di ferro sul prezzo"

10.06.2018 07:48 di Daniel Uccellieri   articolo letto 2369 volte

Spazio anche al mercato del Napoli sulla prima pagina de Il Mattino. "Per Jorginho al City è braccio di ferro sul prezzo", si legge in taglio alto.
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