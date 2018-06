Napoli, Il Mattino: "Raiola tratta Areola e offre Balotelli"

LIVE TMW - Mondiali, day 15 - Germania out, stasera Inghilterra-Belgio

12.35 - Il Senegal scenderà in campo alle 16 contro il Giappone per conquistare il pass valido per gli ottavi di finale, mentre il Napoli attraverso Twitter ha voluto sostenere pubblicamente Kalidou Koulibaly. Kalidou, siamo tutti con te. Tutti i napoletani sono @kkoulibaly26...