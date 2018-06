Napoli, Il Mattino: "Sarri cerca la pace"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sarri cerca la pace", scrive Il Mattino nelle sue pagine interne. Il tecnico rinuncia all'idea dei ricorsi in tribunale e punta alla risoluzione. Maurizio adesso è convinto che la strada migliore sarebbe la risoluzione consensuale. Pacifica. Ha accarezzato anche l'idea di far causa per mobbing ma ha poi abbandonato i propositi bellicosi.