Napoli, Il Mattino: "Sarri si aggrappa a Milik (e al Crotone)"

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino riserva spazio in prima pagina al Napoli, titolando in taglio basso: "Sarri si aggrappa a Milik (e al Crotone)". Il polacco potrebbe partire titolare questa sera al San Paolo contro l'Udinese, intanto la formazione calabrese gioca contro la Juventus e la squadra partenopea spera in un regalo da parte di Zenga.