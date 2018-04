Napoli, Il Mattino su Sarri: "Ci sono nuvole, ma non scoppierà temporale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Mattino in edicola fa il punto sugli allenatori dei top club europei, soffermandosi sulla situazione di Maurizio Sarri in casa Napoli. Intanto Gennaro Gattuso ieri ha rinnovato col Milan fino al 2021 a due milioni di euro a stagione, mentre l'allenatore azzurro percepisce 1,4 milioni di euro anche se Aurelio De Laurentiis non dice no all'idea di un aumento ma frena (e pare, non poco) sulle dimensioni del ritocchino. Non c'è aria di divorzio ma - si legge - nemmeno di sì al prolungamento o alla cancellazione di quella clausola rescissoria da 8 milioni che penderà sul capo del club fino al 31 maggio. C'è qualche nuvola nel cielo azzurro, ma questo non vuole dire che scoppierà un temporale. A maggio si capirà.