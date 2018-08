Napoli, Il Mattino sul 'girone della morte': "Sfida ai giganti"

Al Napoli non è andata bene ai sorteggi dei gironi di Champions League, tant'è che dall'urna sono venute fuori due squadre top come PSG e Liverpool. E Il Mattino, oggi in edicola, dedica ampio spazio in prima pagina ai verdetti di Montecarlo: "Sfida ai giganti", è il titolo dedicato al gruppo C, quello in cui sono presenti gli azurri, ribattezzato dal quotidiano "Il girone della morte".