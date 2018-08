Napoli, Il Mattino sull'attacco di Ancelotti: "Mertens e Milik: si può fare"

© foto di Lazzerini

"Mertens e Milik: si può fare". Il Mattino di oggi spiega le strategie del Napoli per l'attacco. Scartato il colpo di mercato, Ancelotti sta lavorando infatti sulla coppia Mertens-Milik, con l'idea di garantire più libertà di manovra al belga. Salutato Inglese, al Parma per giocare e continuare il suo percorso di crescita, gli azzurri sono pronti così a sfruttare ogni risorsa interna per non farsi trovare impreparati all'inizio della nuova stagione.