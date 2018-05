Napoli, Il Mattino titola: "A tutto Sarri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"A tutto Sarri", scrive Il Mattino nelle sue pagine interne. Samp e vertice sul futuro le mosse da non sbagliare. Cresce l'attesa per l'incontro con De Laurentiis. Stasera il Napoli a Genova: la vittoria dei blucerchiati per il record di punti.