Napoli, Il Mattino titola: “Il pasticcio della festa di Maradona”

“Il pasticcio della festa di Maradona”. Titola così Il Mattino in prima pagina in merito al 5 luglio, giorno designato per l'assegnazione della cittadinanza onoraria all'ex campione argentino. A Napoli è prevista una cerimonia in piazza del Plebiscito, ma l'autorizzazione della Prefettura arriverà soltanto oggi o addirittura domani. La Questura continua intanto ad avere dubbi in merito alla sicurezza, certamente non una bella situazione a cinque giorni dall'evento.