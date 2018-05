Napoli, Il Mattino titola: "Il rinnovo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il rinnovo", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Mattino. I tormenti di Sarri, decisione entro lunedì. De Laurentiis in attesa: "Chi vivrà, vedrà". Il tecnico pensa alla partita di domani con il Crotone: stasera in ritiro con la squadra. Inghilterra o Russia, l'allenatore adesso non sembra tanto convinto.