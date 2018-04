Napoli, Il Mattino titola: "Sempre Dries"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Sempre Dries", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Mattino. Tridente con Mertens per affondare il Milan. Il Napoli a 4 punti dalla Juve punta alla terza vittoria di fila in casa dei rossoneri. Jorginho torna in cabina di regia, il comando della difesa ad Albiol.