© foto di Federico Gaetano

Nelle proprie pagine sportive, Il Mattino in edicola fa il punto sul mercato del Napoli. "Zapata subito al Sassuolo per Berardi tra un anno", il titolo del quotidiano che sottolinea come l'attaccante ex Udinese possa finire in maglia neroverde. Oggi - si legge - la decisione sul futuro del colombiano.