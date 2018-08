Napoli in seconda fascia, Il Mattino: "Champions, incubo Reds"

© foto di Federico Gaetano

Il quotidiano Il Mattino parla ampiamente del sorteggio Champions che prenderà il via alle 18. "Champions, incubo Reds", titola all'interno delle pagine sportive il quotidiano. Il Liverpool in terza fascia è il pericolo numero 1 per il Napoli, ma Ancelotti potrebbe ritrovare subito una sua ex squadra fra Real Madrid, Bayern Monaco e PSG.