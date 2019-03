"L'ultima trappola", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina di Tuttosport. Napoli-Juve può chiudere la lotta Scudetto. I bianconeri hanno la grande occasione per andare a +16 a 12 giornate dalla fine. Ancelotti: "Battiamoli per restare in corsa". Allegri: "Qui in ballo due terzi del campionato, in questi 10 giorni si decide la stagione, non il mio futuro".