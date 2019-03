© foto di Gaetano Mocciaro

"FilOtto" titola il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Ai bianconeri la battaglia del San Paolo. Segnano Pjanic, Emre Can e Callejon: 1-2. Allegri: 'Il titolo? Non è matematico'. Ancelotti: 'Espulsione di Meret da discutere. Perché non è stata rivista al VAR?'. Rosso anche a Mire. Insigne, rigore sul palo".