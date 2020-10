Napoli ko a sorpresa in Europa League, il De Telegraaf: "Acrobazia dell'AZ"

La vittoria per 1-0 dell'AZ Alkmaar al San Paolo contro il Napoli è stato forse il risultato più inatteso dell'intera giornata di Europa League. Gli olandesi, arrivati decimati in Italia a causa dei tanti contagiati dal Covid-19, ha beffato gli azzurri che secondo Gattuso non hanno avuto abbastanza fame per affrontare correttamente la gara europea. Il quotidiano olandese De Telegraaf, questa mattina in prima pagina, celebra la vittoria della squadra di Slot titolando: "Acrobazia dell'AZ a Napoli".