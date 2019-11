© foto di Pierpaolo Matrone

Il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa e, dopo il polverone sollevato dall'atteggiamento della squadra che ha boicottato il ritiro dopo il pareggio col Salisburgo, lo strappo ad oggi sembra essere insanabile. "Si è rotto il giocattolo", titola in prima pagina Il Roma, il più antico quotidiano del capoluogo campano, che racconta il sequel della crisi azzurra, che vale i fischi su Insigne e compagni dagli spalti del San Paolo.