Napoli, l'apertura de Il Mattino: "Leno o Sirigu per il dopo Reina"

© foto di Bonan

"Leno e Sirigu, il ballottaggio per il dopo Reina". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino, che in prima pagina dedica spazio al mercato del Napoli fra i pali. Dopo il sì del tedesco c'è da definire l'intesa col Bayer Leverkusen. Il portiere del Torino è l'alternativa: ha giocato nel PSG di Ancelotti. Oggi visite mediche a Roma per Verdi, che firmerà un contratto di cinque anni con il Napoli.