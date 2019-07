© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con un'intervista esclusiva al patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. "ADL: Le mie mosse" è infatti il titolo del quotidiano, con DeLa che si è soffermato a lungo sul calciomercato dei partenopei. James vuole il Napoli ma il Real chiede troppo, Rodrigo piace ma preferisce la Spagna mentre per Elmas bisogna prima vendere. E Icardi? "Non lo scambio con Insigne" afferma De Laurentiis.

Skriniar: "Inter, ora si può" - Intervista esclusiva anche a Milan Skriniar, difensore slovacco dell'Inter. In taglio laterale anteprima delle sue parole pronunciate al Corriere: "Stiamo lavorando per battere la Juve, con Conte mentalità vincente. Il mio sogno è la Champions".

Il più applaudito? Higuain - Sorpresa al raduno della Juventus: il più applaudito risulta essere Gonzalo Higuain, con i tifosi che chiedono a gran voce di non cedere il Pipita. Pallotta è sicuro di portarlo alla Roma, mentre Paratici sta pensando di vendere Cancelo al Barcellona.