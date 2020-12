Napoli, l'Atletico torna su Milik. Il Mattino: "Offerta da 10 milioni per il polacco"

vedi letture

Il Mattino torna sul futuro di Milik, ai margini del Napoli: "Offerta da 10 milioni per il polacco". La proposta proverrebbe dall'Atletico Madrid poiché, anche se Giuntoli e Berta non hanno ancora parlato, gli intermediari al lavoro hanno già fatto pervenire una valutazione intorno ai 10 milioni, che si avvicina a quella dell'estate di 15 milioni o massimo 18. Prezzo considerato alto, quest'ultimo, per un giocatore che la prossima stagione sarà svincolato. De Laurentiis però vuol mostrare il pugno duro, non con gli spagnoli, bensì con l'ex Ajax. Oggi sono previsti nuovi contatti, il Napoli non ha fretta anche se nel mercato di gennaio potrebbe mollare la presa per favorire una società amica come l'Atletico.