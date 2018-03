Napoli, la Gazzetta: “Il muro Reina sulla via dello scudetto”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente calcoli, servono i tre punti e basta. C’è una classifica che impone al Napoli la continuità nei risultati. Vincere conta più di ogni altra cosa, perché soltanto in questo modo si potrà contrastare la Juve fino all’ultima giornata. Maurizio Sarri è concentratissimo su questa trasferta, ricorda La Gazzetta dello Sport. Le statistiche raccontano che lontano dal San Paolo, Pepe Reina è praticamente imbattibile. Dall’inizio dell’anno, lo spagnolo non ha mai subito gol in trasferta. In pratica, in tre mesi e 5 partite ha tenuto la propria porta inviolata. L’ultimo gol l’ha incassato il 16 dicembre scorso, a Torino, contro i granata.