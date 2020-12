Napoli, la spallata di Osimhen. Il Mattino: "Tornerà solo nel 2021"

Il Mattino si sofferma sulle condizioni e sul rientro di Victor Osimhen: "Tornerà solo nel 2021" scrive il quotidiano campano. Ci vuole ancor un po' di tempo. Probabilmente (molto probabilmente) non rivedremo più in campo nel 2020 Victor Osimhen. Un mix di prudenza ma anche un recupero che va avanti a rilento spinge lo staff medico e Gattuso a non mettere fretta al nigeriano: salta il rientro anche la prossima settimana, ma le speranze di rivederlo magari con il Torino, il 23 dicembre, sono davvero vicinissime allo zero. La lussazione è uno dei malanni più frequenti per il gigante nigeriano e per sua fortuna non ci sono state complicazioni in queste settimane di riabilitazione. Per la trasferta di Cagliari potrebbe tornare a essere convocato: in pratica mister 80 milioni torna in campo il prossimo anno e salterà anche le ultime quattro partite di campionato. Il prezzo salato da pagare alle nazionali e agli impegni di metà novembre, che molti club avrebbero voluto boicottare anche per timore della pandemia.