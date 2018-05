Napoli, La Stampa titola: “De Laurentiis contro tutti”

Cinque giorni di silenzio quasi assoluto e poi Aurelio De Laurentiis è uscito allo scoperto e ha parlato di tutto: da Inter-Juventus in poi, senza negarsi nulla, analizzando al microscopio tutto quello che sta succedendo intorno al sogno scudetto del suo Napoli, difeso attaccando il football da Calciopoli in qua: “Non mi sono sentito derubato sabato ma ci sono state altre partite, in passato, in cui la Var è stata utilizzata in maniera pessima”, riporta La Stampa. “Ma Fiorentina-Napoli non è stata psicologicamente decisa a San Siro. Io non mi sono sentito scippato, sono sportivo e sto al gioco. Ma se dobbiamo tirar fuori le pistole e metterle sul tavolo non ci sto. Dobbiamo cambiare le regole, perché altrimenti disilludiamo i nostri figli e facciamo sì che i giovani non vengano più allo stadio”.