Napoli mai così in emergenza con la Lazio, Corriere del Mezzogiorno: "La sfida dei nervi"

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola racconta di un Napoli in forte emergenza, specie in attacco, per il big match di stasera sul campo della Lazio e titola: "La sfida dei nervi". Dei nervi perché Rino Gattuso, senza i suoi uomini più rappresentativi Mertens, Osimhen e Insigne, vuole che l'emergenza si trasformi in grinta e non in pressione per la sua squadra.