Napoli-Milan, Gazzetta: "Carlo e Rino, amici per la pelle"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Carlo e Rino, amici per la pelle. Come faranno a giocare contro?" si chiede la Gazzetta dello Sport che dedica ampio spazio ai due allenatori. per una sfida che va al di là dell'allievo contro il maestro. Ancelotti ha ammesso: "Con Rino ho avuto un rapporto speciale, diverso da quello con gli altri giocatori". E Gattuso non ha usato sfumature: "E' stato amico, fratello, padre. Tutto". Otto stagioni insieme e un affetto istintivo, naturale e ruvido come quello delle leonesse che - si legge - danno ai cuccioli carezze che sembrano zampate.