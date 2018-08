Napoli-Milan, niente biglietti omaggio per i consiglieri comunali: è polemica

© foto di Vincenzo Balzano

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina dedica ampio spazio alle polemiche intorno allo stadio di Napoli in vista della sfida contro il Milan: "Niente biglietti omaggio per i consiglieri comunali". L'ha comunica il capo di Gabinetto, Auricchio: "Convenzione per lo stadio da rinnovare". Si apre la polemica. Da Palazzo San Giacomo assicurano che il documento è già pronto, ma il ritardo aumenta. Lo scontro è destinato a continuare fino a quando non verrà adottata una soluzione definitiva.