Napoli, Osi resta. Il Mattino: "Rinnovo anche per Zielinski e Lozano"

Che Osimhen resti ormai si sa da giorni. Difficile infatti l'arrivo di un'offerta da far saltare il banco da parte del PSG, così si va avanti con i lavori per il rinnovo da 7,5 milioni più bonus per il giocatore. Al Napoli l'operazione costerà invece 4 milioni di euro visto che Osimhen usufruisce ancora dei benefit dati dal decreto crescita. La clausola inserita, invece sarà pari a 160 milioni. Nell'attesa della firma il giocatore saluta i tantissimi tifosi che lo acclamano, da vero beniamino. Capitolo rinnovi, si parla anche della situazione di Zielinski e di quella di Lozano mentre per Kvara si attenderà visto che il georgiano è legato al Napoli da altri 4 anni di contratto. Lo riporta Il Mattino.