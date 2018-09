Napoli, pari con la Stella Rossa. Il Mattino: "Il muro di Belgrado"

Solo uno 0-0, ieri sera al Marakana, per il Napoli contro la Stella Rossa. Il Mattino in edicola riserva spazio in prima pagina alla sfida degli azzurri, titolando: "Il muro di Belgrado". I partenopei hanno giocato a testa bassa, senza riuscire a sfondare. Nell'altra sfida del girone, intanto, il Liverpool ha superato il Paris Saint-Germain.