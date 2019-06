I piani del mercato del Napoli sono stati cambiati dall'improvviso addio di Raul Albiol, destinato a tornare in Spagna, tramite il pagamento della clausola da parte del Villarreal. Secondo il Corriere dello Sport, per rimpiazzarlo il club sta pensando a Kostas Manolas e Nathan Aké, rispettivamente primo e secondo obiettivo, ma ci sono anche altre soluzioni.

Soluzioni e suggestioni. Altra alternativa potrebbe essere Joachim Andersen, profilo monitorato al pari di quello di German Pezzella, per il quale però l'affare sarebbe più complicato poiché la Fiorentina ritiene incedibile il suo capitano. C'è però anche una suggestione: al Napoli è stato proposto Jerome Boateng, che sta per lasciare il Bayern Monaco, ma il profilo non entusiasma. Anche il nazionale turco Ayhan del Fortuna Dusseldorf nella lista.