Napoli-PSG e Inter-Barça, l'apertura del CorSport: "Come due finali"

"Come due finali!" titola il Corriere dello Sport oggi in prima pagina. "Napoli-PSG, Ancelotti cancella il 2-2 di Parigi: 'Bisogna essere più bravi di 15 giorni fa. al nostro fianco una città intera'. Con Insigne c'è Mertens: devono battere Buffon" si legge sull'inconrto di stasera al San Paolo. In campo anche a San Siro Inter-Barcellona: "Spalletti manda in campo la squadra tipo: 'Dobbiamo dimostrare di saper giocare alla pari con tutti'. Messi recupera ma va in panchina. Stadio esaurito, record d'incasso".