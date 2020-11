Napoli, ricorso respinto. L'esperto Diana a Il Mattino: "Una sentenza punitiva"

Ricorso respinto per il Napoli: 3-0 a tavolino confermato con la Juve e -1 in classifica. L'esperto Diana a Il Mattino: "Una sentenza punitiva". Massimo Diana, uno dei massimi esperti di diritto sportivo, parla così al quotidiano campano: "Sentenza punitiva che può essere ribaltata nel successivo grado di giudizio. Il Additate delle responsabilità importanti al Napoli, il club non può non ricorrere al Coni. Più volte il Collegio ha sentenziato in maniera differente dalla FIGC seguendo una propria linea giuridica: quindi chiunque arrivi a questo grado di giudizio deve essere certo che non lo fa in maniera inutile. La difficoltà di immaginare una qualsiasi previsione nasce dall'impossibilità di conoscere la documentazione. Francamente, però, vedo la strada del Napoli in salita".