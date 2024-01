Napoli, rivoluzione in mezzo. La Gazzetta: "In arrivo Traore. Si punta Mangala e Barak"

Napoli scatenato sul mercato. Trovato l’accordo per Hamad Junior Traoré, classe 2000 ex Sassuolo. Sarà lui a ereditare il posto di jolly offensivo lasciato vacante dalla partenza di Elmas, si legge su La Gazzetta dello Sport. Fermato lo scorso anno per un infortunio al piede, a inizio dicembre Traoré ha contratto la malaria e si è ristabilito da poco.

Il Napoli vuole vederci chiaro prima di ufficializzare il suo arrivo, che sarà in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Proseguono i contatti per Barak della Fiorentina: Commisso, al momento, non apre al prestito con diritto di riscatto ma siamo soltanto alla fase iniziale della trattativa, che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. De Laurentiis ha preso contatto con il Nottingham Forest per capire la disponibilità del club inglese ad aprire alla cessione in prestito di Orel Mangala, mediano belga, più regista che mezzala.