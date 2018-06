Napoli-Sarri, dal 1° luglio nuova clausola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri da giovedì non può più essere liberato dal Napoli attraverso il pagamento della clausola rescissoria inserita nel suo contratto. Di conseguenza da ieri è invece iniziata una nuova fase di questa intricata vicenda che vede coinvolti il presidente De Laurentiis e quello che, allo stato attuale, è ancora il tecnico azzurro, scrive La Gazzetta dello Sport. Non essendoci più la clausola, è il momento per Chelsea, Tottenham (qualora andasse via Pochettino) o chiunque altro di farsi avanti. Poi starà a De Laurentiis decidere se scendere a patti. Dal 1° luglio tutto tornerebbe ad essere più complicato perché per il Napoli riprende valore la clausola da 8 milioni, mentre Sarri è convinto di poter comunque risolvere il contratto dopo che si sarà insediato Ancelotti.