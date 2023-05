Napoli, spunta l'idea Luis Enrique per la panchina. CorSport: "Lucho illumina ADL"

Giorni caldi in casa Napoli, con Spalletti ormai ai saluti e con il patron Aurelio De Laurentiis che sta valutando vari nomi per sostituirlo. Tanti i tecnici tirati in ballo in questi giorni spunta un'ipotesi suggestiva. Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta di Luis Enrique. L'ex ct della Spagna ha un profilo internazionale, che già in passato ha suscitato l'interesse di De Laurentiis. Inoltre, ha nel 4-3-3 il suo modulo base e quindi potrebbe proseguire al meglio la via tracciata da Spalletti.