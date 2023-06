Napoli, via alla campagna acquisti. Gazzetta: "Idee Koopmeiners, Scalvini e David"

Annunciato il nuovo allenatore, il Napoli deve ora concentrarsi sulla campagna acquisti. Con Kim ormai ai saluti e un bel tesoretto da reinvestire. Sono tanti i nomi presenti nella lista azzurra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, piace molto Giorgio Scalvini.

L'Atalanta lo valuta più di 30 milioni e, se partirà una vera e propria trattativa, De Laurentiis ne parlerà con Percassi. Anche per il centrocampo si guarda in casa bergamasca, visto che uno degli obiettivi principali è l’olandese Koopmeiners. Inoltre, nel caso in cui partisse per oltre cento milioni di euro Osimhen, il sostituto ideale - d’accordo con Garcia - sarebbe il canadese del Lilla Jonathan David (classe 2000, che nel club francese ha sostituito proprio il nigeriano e ha segnato 52 reti in 112 partite di campionato).