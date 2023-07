Napoli, Zielinski e Lozano rinnovano o vanno fuori rosa. Gazzetta: "Ultimatum di DeLa"

Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare per i contratti di Piotr Zielinski e Hirving Lozano: o si tagliano l’ingaggio o andranno via. I due insieme rappresentano circa il 20 per cento dell’intero monte ingaggi del Napoli e il presidente fa uno sforzo su certe cifre solo per Victor Osimhen, capocannoniere dello scorso campionato.

Intanto, al polacco l’Al-Ahli offre parecchi milioni di ingaggio, ma il Napoli lo valuta 35 milioni e non ha ancora ricevuto nessun'offerta. Mentre il messicano vuole restare in Europa ma al momento non ha grandi offerte, ieri ha parlato con Garcia e vedremo se scatterà il feeling e se di conseguenza la sua nuova agenzia Unique Sport Group deciderà di trattare il rinnovo col Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.