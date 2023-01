Nasce la vera Juve. Gazzetta: "Vlahovic e Pogba arruolabili. Ok Chiesa e Di Maria"

Nasce la vera Juve, riferisce La Gazzetta dello Sport. Ieri infatti, nel test contro l’Under 23, i bianconeri hanno goduto di ottimi segnali da parte di Dusan Vlahovic e Paul Pogba. Il primo è andato in gol tre volte, il secondo l’ha messo in porta una volta e ha realizzato una doppietta. Stanno bene, non al 100% ma sono arruolabili già da domenica. Oltre a ciò, Federico Chiesa sta ritrovando la condizione fisica e anche Angel Di Maria continua a mettere in mostra tutta la sua classe ed incisività. Tutte indicazioni per Massimiliano Allegri, pronto a plasmare - si legge - una nuova Juventus.