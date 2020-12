Nessun investimento e riduzione ingaggi. Corriere della Sera: "L'Inter stringe la cinghia"

vedi letture

"Investimenti zero. L'Inter sposa la linea dell'austerity e la proprietà decide di stringere la cinghia". A scriverlo è il Corriere della Sera, che spiega come sia questa la sintesi del vertice che si è tenuto ieri tra Conte, Marotta, Antonello, Ausilio, Oriali e soprattutto Zhang, collegato da Nanchino. Soldi non ce ne sono più, e un'altra mazzata - spiega il quotidiano - è arrivata dalla mancata applicazione del Decreto Crescita, che permette una detrazione fiscale sugli stipendi di calciatori e tecnici che arrivano dall'estero. Senza quel bonus vanno pagati per intero ingaggi molto pesanti.

Due i punti chiave fissati dall'incontro di ieri: "La sessione di mercato - si legge - non prevede investimenti e, inoltre, bisogna favorire una riduzione del monte ingaggi. In sostanza sarà un mercato depresso, di autofinanziamento per quel che si potrà, senza risorse aggiuntive e con molte uscite". Entrando nel campo delle ipotesi, se Eriksen dovesse essere venduto per trenta milioni, la somma ricavata verrebbe reinvestita solo in parte. Chiaro l'input di Zhang: il mercato va chiuso in positivo o, al massimo, a saldo zero.