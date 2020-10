Niente Barça per Cristiano Ronaldo. Tuttosport: "È ancora positivo"

vedi letture

"È ancora positivo". Questo il titolo di Tuttosport al suo interno per Cristiano Ronaldo che non potrà essere della sfida contro il Barcellona. "Come una belva costretta a restare in gabbia". Agli amici più stretti avrebbe detto di sentirsi così il portoghese che poteva dar vita ad un confronto con Messi che manca dal 2018 ed in Champions dal 2011, ma si dovrà aspettare l'8 dicembre. La notizia è arrivata, senza comunicazioni della Juventus, poco dopo l'ora di cena: CR7 ora punta lo Spezia.