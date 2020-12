Non brilla ma vince, Corriere dello Sport: "Juve, teste da derby. Ma è una fotocopia sbiadita"

In taglio alto sul Corriere dello Sport ci si sofferma ovviamente sul successo della Juventus nel Derby della Mole contro il Torino. "Juve, teste da derby", titola il quotidiano sottolineando la rimonta riuscita grazie alle incornate di McKennie e Bonucci. Spazio anche all'editoriale di Roberto Perrone: "Una fotocopia sbiadita", il titolo per ricordare che il primo derby da allenatore per Pirlo è stato vinto come l'ultimo vissuto da giocatore nel 2014: giocando così così e vincendolo nel finale.