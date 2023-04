Nove cambi contro l'Empoli, Tuttosport: "Inzaghi li cambia tutti. I titolari con la Juve!"

vedi letture

Inter in campo all'ora di pranzo. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo ad Empoli per cercare punti per avvicinarsi alla zona Champions League e cercare un risultato positivo dopo la sbornia di San Siro contro il Benfica. Rispetto a quella gara, il tecnico nerazzurro ne dovrebbe cambiare per nove. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Inzaghi li cambia tutti. I titolari con la Juve!".