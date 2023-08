Nuova idea per il centrocampo del Napoli, Il Mattino: "Spunta Amrabat"

C'è una nuova idea in casa Napoli e porta il nome di Sofyan Amrabat. Lo racconta Il Mattino oggi in edicola, che racconta come la dirigenza azzurra stia sondando con forza il terreno per capire i margini di trattativa per il centrocampista marocchino, tra i migliori giocatori dell'ultimo mondiale e in uscita da Firenze, dove è anche stato escluso dalla lista UEFA.

La trattativa avanza con decisione - si legge - e ora starà a De Laurentiis convincere Rocco Commisso a cedere il giocatore, per cui dall'estero offerte concrete non sono ancora arrivate. Restano comunque vive le alternative in casa Napoli, da Giovanni Lo Celso a quel Teun Koopmeiners che è il vero piano A degli azzurri, ma per cui l'Atalanta chiede non meno di 60 milioni. Troppo per ADL e i suoi.