Nuova vita per Bernardeschi. Corriere dello Sport: "L'azzurro lo fa bello"

Nuova vita per Federico Bernardeschi, scrive il Corriere dello Sport. La maglia azzurra può essere stato il toccasana per il centrocampista della Juventus, nel pieno di un buio che sembrava senza fine. Pure questa stagione è iniziata a singhiozzo anche a causa di un infortunio. Il vero Bernardeschi farebbe comodo eccome alla Juve ma anche alla Nazionale, e forse non è un caso che sia andato bene in azzurro, considerando che gioca nel suo ruolo ideale di esterno d'attacco.