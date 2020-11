Nzola a Tuttosport: "I miei gol per la salvezza dello Spezia"

vedi letture

"I miei gol per la salvezza dello Spezia". Sono queste le parole che M'Bala Nzola ha rivolto a Tuttosport nell'intervista in edicola stamattina. Il 24enne ha spiegato come si ritiene solamente all'inizio di un lungo percorso e che pensa solamente a dare il massimo per aiutare la squadra. Sugli obiettivi da centrare non ha dubbi: "Fondamentale la salvezza dello Spezia. Poi sono ambizioso e vorrei provare a rientrare tra i top 5 marcatori della Serie A".