Occhi puntati sul posticipo di B tra Lecce e Pescara: le aperture dei quotidiani sportivi

Si concluderà questa sera la 6^ giornata del campionato di Serie B, che opporrà il Lecce al Pescara nel confronto che si giocherà al "Via del Mare": un confronto segnato dal Covid-19, con il Lecce in attesa e colpito dal virus.

Tema, questo della pandemia, analizzato anche dai maggiori quotidiani sportivi italiani.

La Gazzetta dello Sport apre così: "Lecce, positivi tre giocatori e due dello staff". Aggiungendo poi che "in totale sono 8 gli indisponibili (oltre allo squalificato Rossettini) per il posticipo di questa sera contro il Pescara".

Gli fa eco Tuttosport: "Il Lecce ha l'ansia da Covid. Oddo rivoluziona il Pescara: quanti esclusi eccellenti", l'apertura. Con riferimento anche alla compagine abruzzese, che non annovererà tra i titolari Galano, Valdifiori, Capone, Riccardi e Bocic.

Conclude il Corriere dello Sport: "Lecce-Pescara, ribaltone Oddo. Allarme Covid per Corini".