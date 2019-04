© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, provaci". In vista di Milan-Lazio, Il Tempo ha intervistato il doppio ex dell'incontro Massimo Oddo. L'allenatore non ha favoriti e pronostica un X: "Voglio vedere un pari a San Siro". Lo scontro Champions è in programma questa sera alle 20:30 e sarà valido per il 32° turno di Serie A.