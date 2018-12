"Onda viola sulla Juve". Questo il titolo scelto dal Quotidiano Sportivo per presentare la sfida delle 18 tra Fiorentina e Juventus allo stadio Franchi di Firenze. Più di quarantamila tifosi saranno allo stadio per la partita, mentre il tecnico gigliato Stefano Pioli in conferenza ha detto: "Non esistono squadre imbattibili".