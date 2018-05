Oggi gli esami strumentali, Il Tempo: "Lazio appesa a Immobile"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Lazio appesa a Immobile", titola Il Tempo parlando della Lazio. I biancocelesti, dopo l'importantissimo successo sul Torino, hanno goduto di un giorno di riposo ma a Formello c'è grande apprensione per le condizioni di Ciro Immobile. Nella giornata di oggi sono attesi i responsi degli esami dell'attaccante e come detto c'è grande attesa per capire il grado della eventuale lesione muscolare.