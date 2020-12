Oggi Juventus-Toruno allo Stadium. La Stampa: "Emozione derby"

vedi letture

Tornano ad affrontarsi, Juventus e Torino: l'ultima volta era stata il quattro luglio scorso, sempre a porte chiuse. "Arriva così un altro derby speciale - scrive La Stampa - e proprio per questo ci piace pensare che Juventus e Torino sentano la responsabilità di dare spettacolo per riempire quell'assordante silenzio che li circonderà". Il divario tra le due squadre appare incolmabile, e i bianconeri hanno bisogno di far sentire il fiato sul collo del Milan capolista. Il Toro, però conta sulla scintilla che prima o poi dovrà accendere il fuoco: "Passi in avanti ce ne sono stati, punti ne sono arrivati pochi ma Giampaolo non predica più nel deserto". I granata non hanno fuori classe, ma "una tigre nel motore": "Si chiama Belotti e gli manca un gol per farne cento in granata". Gli allenatori, infine, sono entrambi esordienti: "Un brivido, e non solo di freddo, lo proveranno", osserva il quotidiano.