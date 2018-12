Oggi Napoli-Frosinone, Corriere dello Sport: "Milik per accorciare"

Il Corriere dello Sport in edicola riserva spazio al Napoli in prima pagina, con gli azzurri impegnati oggi alle 15 al San Paolo. "Milik per accorciare", è il titolo proposto dal giornale questa mattina. L'attaccante polacco, reduce dal gol decisivo contro l'Atalanta a Bergamo, partirà titolare al fianco di Insigne e sarà incaricato di portare il Napoli alla vittoria per restare così a otto lunghezze dalla capolista Juventus. Tra i pali, invece, debutta Meret.